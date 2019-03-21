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مناضلون في الأرندي يحضرون لمؤتمر استثنائي للإطاحة بأويحيى

تتم أشغاله ما بين 4 و 15 أفريل القادم:
مناضلون في الأرندي يحضرون لمؤتمر استثنائي للإطاحة بأويحيى

islam kaab 20 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 91 زيارة

كشف الوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح، عن تحضير نحو 500 مناضل في الارندي، لمؤتمر استثنائي تتم أشغاله ما بين 4 و 15 أفريل من أجل إعادة انتخاب أمين عام للحزب.
وقال بلقاسم ملاح في تصريح له، بأن المؤتمر لن يمنع الأمين العام الحالي أحمد أويحيى من الترشح لانتخابات المؤتمر الاستثنائي، مؤكدا بأن المناضلين المطالبين بالتغيير يرفضون العمل في إطار “تصحيحي” لمسار الحزب بل يفضلون العمل في سياق الشرعية، و لم ينف ذات المتحدث الصفة الشرعية لأحمد أويحيى، لكنه شكك في شرعية المحيطين به من قياديين مشيرا إلى أنهم مجموعة من رجال المال الذين لا علاقة لهم بالسياسية، و في السياق قال ملاح “أويحيى حصل على الشرعية من المؤتمر الاستثنائي لكن المحيطين به غير شرعيين.”
رزاقي.جميلة

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