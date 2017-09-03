

أدان رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد المجيد مناصرة، محاولة التفجير التي حدثت أمس الأول بتيارت بعد مقتل شرطيين اثنين في تفجير انتحاري أمام مديرية الأمن بتيارت شمال غرب البلاد،وقال مناصرة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر “ما حدث بتيارت من إرهاب يأتي كمحاولة يائسة لجر الجزائر نحو مستنقع الفوضى” ودعا مناصرة في تغريدته للمحافظة على أمن البلاد والحيطة والحذر من كذا محاولات التي يراد بها المساس بأمن البلاد.”

هذا وتم أول أمس تنصيب الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية لحركة حمس التي يترأسها نائب رئيس الحركة عبد الرحمان بن فرحات، ووجه رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة بهذه المناسبة كلمة إلى أعضاء الهيئة الوطنية وجميع اطارات الحركة القائمين على العملية الانتخابية في الولايات والبلديات، وجاء في الكلمة الدعوة للتحضير الجيد للمحليات المقبلة، وأكد مناصرة أن هذه المؤسسات -خاصة البلدية والولائية منها-” أمام مسؤولية كبيرة بمناسبة هذا الموعد الانتخابي لإبراز الوجه الحقيقي للحركة، كعماد رئيسي للمجتمع الجزائري يستند إليه في شتى الظروف محافظا على الهوية الجزائرية بكل أبعادها وعلى الوحدة الوطنية بكل مدلولاتها واستقلالية القرار السياسي وأمن البلاد،.”وأشار مناصرة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الهيئة الوطنية في السهر على الإشراف الجيد والمتميز على كافة المسائل المتعلقة بتنسيق الجهود ومتابعة العمل وتوفير البيئة الضرورية للنجاح ورفع التحدي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة في الخطة الانتخابية للحركة المعتمدة مؤخرا من طرف المكتب الوطني، في نيل ثقة المواطن والفوز بأكبر قدر من المقاعد البلدية والولائية .

وتحدث مناصرة مطولا عن تدني نسبة المشاركة المعلنة في التشريعيات الماضية وقال إنها “تعد من بين المعدلات الأضعف في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر، مع تسجيل نسبة عالية من الأصوات الملغاة، يكشف بشدة حالة العزوف الشعبي عن المشاركة في مثل هكذا مواعيد، مما يحتم علينا توجيه ولفت الأنظار إلى ضرورة إنقاذ الانتخابات من الإفلاس، والاستمرار في استكمال التحول الديمقراطي بنجاح، والوصول إلى مرحلة تدار فيها الجماعات المحلية بإرادة مواطنيها بعيدا عن الوصاية المطلقة للإدارة.”

هذا ودعا مناصرة الشباب لحماية ديمقراطيته من التزييف والإجهاض وأن يحمي وطنه من التهديدات الداخلية والخارجية وأن يحمي مؤسساته المنتخبة من الرداءة والعجز والسلبية.

رزاقي جميلة