فند القيادي في جبهة التغيير المحلة، مراد قرابة، ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا حول تقديم رئيس جبهة التغيير المحلة عبد المجيد مناصرة تعهدا كتابيا بعدم الترشح لرئاسة حركة مجتمع السلم في المؤتمر الجامع المنتظر عقده سنة 2018 .

وقال قرابة في تصريح ل “الجزائر” أمس “:”غير صحيح ،لا وجود لأي التزام كتابي بعدم الترشح في المؤتمر الديمقراطي ” وأضاف :”نحن حريصون على إنجاح المرحلة التوافقية التي ستنطلق بعد عقد المؤتمر التوافقي يومي 21 و 22 جويلية لتسير بالتداول بين مقري و مناصرة رئاسة الحركة على أن يحدد المؤتمر هوية رئيس الحركة”.

هذا ونقلت بعض المواقع على أن مناصرة قدم التعهد الكتابي لرئيس حركة مجتمع السلم بعد حل جبهة التغيير الأسبوع الفارط وادرجت هذه الأخيرة خطوة مناصرة في محاولة منه لتعبيد الطريق لمقري لترأس حمس لعهدة ثانية وقطع الطريق على سلفه الرئيس السابق أبو جرة سلطاني .

زينب بن عزوز