عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة امس بالعاصمة عن اسفه وتذمره من قرار منظمة المؤتمر الإسلامي حول القدس، مؤكدا انه لم يكن في مستوى تطلعات الشعوب العربية والإسلامية.

وخلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء البلديات بالمقر المركزي للحركة وسط حضور القيادة الوطنية للحركة وكذا المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات والنواب وممثلي الإعلام والصحافة، قال مناصرة ان قرار منظمة المؤتمر الإسلامي حول القدس لم يكن في مستوى تطلعات الشعوب العربية والإسلامية رغم أن هذه المنظمة تأسست لموضوع القدس أصلا.

وندد رئيس الحركة ببيان الاعتراف بتقسيم القدس رغم أنها مدينة واحدة، معتبرا ان هذا بوابة للاعتراف بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، حيث قال ” القدس واحدة لا شرقية ولا غربية والقدس عربية وإسلامية، فبدون القدس لا بوصلة ولا كرامة ولا وحدة ولا تاريخ”.

نسرين محفوف