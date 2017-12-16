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مناصرة: قادة العرب والمسلمين لم يكونوا في مستوى التطلعات

اعتبر تقسيم القدس بوابة للاعتراف بتقسيم المسجد الأقصى:
مناصرة: قادة العرب والمسلمين لم يكونوا في مستوى التطلعات

eldjazair 15 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة امس بالعاصمة عن اسفه وتذمره من قرار منظمة المؤتمر الإسلامي حول القدس، مؤكدا انه لم يكن في مستوى تطلعات الشعوب العربية والإسلامية.
وخلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء البلديات بالمقر المركزي للحركة وسط حضور القيادة الوطنية للحركة وكذا المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات والنواب وممثلي الإعلام والصحافة، قال مناصرة ان قرار منظمة المؤتمر الإسلامي حول القدس لم يكن في مستوى تطلعات الشعوب العربية والإسلامية رغم أن هذه المنظمة تأسست لموضوع القدس أصلا.
وندد رئيس الحركة ببيان الاعتراف بتقسيم القدس رغم أنها مدينة واحدة، معتبرا ان هذا بوابة للاعتراف بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، حيث قال ” القدس واحدة لا شرقية ولا غربية والقدس عربية وإسلامية، فبدون القدس لا بوصلة ولا كرامة ولا وحدة ولا تاريخ”.
نسرين محفوف

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