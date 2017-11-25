أكد رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة،أن نتائج الحركة لم تتراجع في محليات 23 نوفمبر ،كما يشيع البعض بل عرفت تطورا ملحوظا على جميع المستويات، وهذا بالاستناد إلى الأرقام الأولية المسجلة في هذه الانتخابات ومقارنتها بنتائج محليات 2012 ونتائج تشريعيات 2017.

وقال مناصرة أنه و بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها الحركة أهمها التزوير وإنحياز الإدارة وتعدد المنافسين من عائلة الإسلاميين ،إلا أن حمس حسبه بقيت تحافظ على مكانتها.

وبلغة الأرقام قال أنه و من حيث عدد الأصوات المحصل عليها وطنيا في الانتخابات المحلية 2012 : 500450 صوت وفي الانتخابات التشريعية 2017: 393632 صوت،وفي الانتخابات المحلية 2017: 650000 صوت أي بزيادة تقدر بـ 250 ألف صوت، وما نسبته 62.5% مقارنة بتشريعيات 2017، وبزيادة تقدر بـ 150 ألف صوت وما نسبته 30% مقارنة مع محليات 2012.

وأكد مناصرة،أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب ، أن وقوة الأحزاب وتطورها تقاس بعدد أصوات المواطنين وطنيا،و بالنسبة لعدد البلديات التي تحصلت فيها حمس على الأغلبية في محليات 2012: 29 بلدية وفي محليات 2017: 51 بلدية أي بزيادة تقدر بـ 22 بلدية وما نسبته 75% من حيث التواجد في المجالس الشعبية الولائية ،وفي محليات 2012: 16 ولاية ومحليات 2017: 23 ولاية أي بزيادة تقدر بـ 07 مجالس شعبية ولائية وبنسبة 43% ومن حيث عدد المنتخَبين في محليات 2012 (بوجود تكتل وإنعدام أحزاب إسلامية منافسة): 1270 منتخَب ،ومحليات 2017 (بوجود أحزاب إسلامية منافسة): 1385 منتخَب،أي بزيادة تقدر بـ 115 منتخب وما نسبته 11%.وقال “أن الحركة حققت بهذه النتائج المركز الثالث من حيث القوى السياسية والأولى في المعارضة،وقال “لا يعني هذا التطور في الأرقام رضا الحركة، بل حقها وحق أعضائها ومرشحيها أكثر بكثير من هذه الأرقام” وهذا وفي رده عن سؤال وجه له.

وفي نفس السياق حذر مناصرة السلطة من التزوير الذي قال عنه انه أصبح مقننا ومحضرا قبل أي إستحقاق،مضيفا أن تجاهل أصوات المواطنين سيجرهم للمطالبة بالتغيير من الشارع وليس بالصندوق،وإعتبر في نفس السياق تصريح الوزير الاول ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد اويحيى بتسجيل تجاوزات في بعض المكاتب بالغير واقعي ،داعيا إيه بتسمية الاشياء بمسمياتها كون التجاوز ليس مرادفا للتزوير حسبه.

وعن إستغلال أصوات المؤسسة العسكرية،حذر مناصرة من زجها في اللعبة السياسية القذرة في البلاد لتضخيم أرقام بعض الاحزاب المحسوبة على السلطة،وقال أن التلاعب كان مفضوح في اكثر من ولاية على غرار ولاية وهران وعنابة وقسنطينة وتندوف.

رزاقي.جميلة