قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة أن الرئيس بوتفليقة “لم ينتصر في رسالته بمناسبة عيد النصر، للشعب وانتصر لنفسه”، مضيفا “وكأن الشعب لم يخرج بالملايين يوم الجمعة الماضي، رافضا لقراراته التي اعتبرها تمديدا تعسفيا لعهدته الرابعة”.

وأضاف مناصرة في تغريدة له، أن الانسجام الحقيقي مع رسالة ثورة نوفمبر وعيد النصر على الاستعمار الفرنسي، يكمن في تلبية “فورية و واضحة” لمطلب الشعب بالاستقالة.

وأشار نفس المتحدث أن الدخول في حوار شامل وجامع ومسؤول للبحث عن حل توافقي إصلاحي يعود بنا إلى المسار الانتخابي، لبناء جمهورية ثانية أساسها الشرعية الشعبية الدستورية، وأرضيتها الوحدة والهوية والقيم، وأركانها العدل والعلم والحرية والتنمية، وسقفها طموحات الشباب الجزائري.

وأعرب مناصرة عن أمنيته بمناسبة ذكرى عيد النصر أن “يفرح الجزائريون هذه السنة بمناسبة عيد النصر بانتصارهم على الرئاسة الأبدية والنظام الجمهوملكي والاستبداد السياسي والفساد المالي”. قائلا “إن غدا لناظره قريب.. نعم قريب أكثر مما يتصور”.

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