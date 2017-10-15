ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة يقصف بقوة نظيره المغربي

أثار تحامل سفير المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال، وتهجمه على الجزائر، حفيظة سفير الجزائر وممثلها الدائم بالأمم المتحدة أول أمس الذي دعاه إلى التزام حدوده والكف عن إساءاته، لبلدنا وعن مجرد ذكر اسمه لأن لا شأن له بالجزائر في المنظمة الأممية.

فخلال تناوله الكلمة خلال النقاش في أعقاب تقديم مداخلته أمام اللجنة الأممية الـ 4 لتصفية الاستعمار، فضّل بوقادوم الرد بحزم على نظيره المغربي، الذي تهجم على الجزائر في تصريحه للجنة حيث وقال ممثل الجزائر ساخرا “أستهل كلامي بالقول أني لكثرة ما سمعت كلمة الجزائر تتردد هنا ظننت أن للجزائر سفيرا آخر غيري فلقد ذكر اسم الجزائر أكثر من 40 مرة لكنه نطق بأمور مشينة تجعله من المستحيل أن يكون سفيرا للجزائر” وأضاف السفير الجزائري مخاطبا عمر هلال “على عكس ما فعلته فأنا لن أقول شيئا عن المغرب».

من جهة أخرى وفي رده على نظيره المغربي، الذي ادعى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 يعترف باتحاد قبائل الصحراء مع الشعب المغربي في مبايعة ملك المغرب، أوضح السفير الجزائري أن المحكمة أكدت دون لبس الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

ولتذكيره بالحقيقة، دعا بوقادوم نظيره المغربي لأن يقرأ من جديد الرأي الاستشاري الذي خلص إلى عدم وجود صلة قانونية بين الصحراء الغربية والمغرب تمنع من تطبيق اللائحة 1514 حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.وأشار السفير الجزائري إلى أن «جميع لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة و مجلس الأمن تؤكد مرارا و تكرارا و دون أي لبس أو غموض الطبيعة القانونية لهذا النزاع و كذا مبدأ تقرير المصير الواجب تطبيقه».وكان سفير الجزائر وممثلها لدى الأمم المتحدة قد أكد في مداخلته أمام اللجنة الأممية الـ 4 لتصفية الاستعمار، بأنه لا خيار لحل القضية الصحراوية إلا احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا بأن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية «مسألة عاجلة و حاسمة» لاستقرار المنطقة، كما أكد بوقادوم بأنه ‘’لا يوجد خيار إلا الامتثال لعقيدة الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار ولا يمكننا البقاء صامتين»، مبرزا بأن «الجزائر ترى أن تسوية النزاع بالصحراء الغربية مسألة عاجلة و حاسمة من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم و التكامل في المغرب العربي المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لا تعرف بعد مثل هذا المسار» وأضاف «ومثلما يقول خوسي مارتا، نحن أحرار في ألا نكون سيئين و لكن لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية».

وشدد السفير الجزائري أمام اللجنة على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية لا يشوبه أي غموض و أن الأمر يتعلق بالفعل بمسألة تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسين سنة.

وجدد الدبلوماسي الجزائري أمام اللجنة دعم الجزائر التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل إعادة بعث المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012.

وكالات