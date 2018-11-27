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ممثلون عن مجلس الاتحاد الأوروبي في الجزائر

سيجرون خلال إقامتهم لقاءات رسمية مع السلطات في مختلف المجالات:
ممثلون عن مجلس الاتحاد الأوروبي في الجزائر

islam kaab 27 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 35 زيارة

يوجد ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي منذ أول أمس الاثنين بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين بهدف تعزيز الحوار والتعاون مع الجزائر.
وأوضح ممثلون عن المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن الزيارة تعد دليل على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والإرادة في تعميق العلاقات ويرافق الوفد ممثلون عن المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي.
وتابع ذات المصدر إن ممثلي البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون خلال إقامتهم لقاءات رسمية مع السلطات الجزائرية في مختلف المجالات التي يشملها اتفاق الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالجزائر منذ سنة 2005. كما أضاف إنهم سيتطرقون أيضا إلى مواضيع أخرى على غرار تنويع الاقتصاد و المبادلات التجارية والطاقة والتنقل والهجرة وكذا التعاون التقني والمالي.
وتأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قامت بها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن و نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني بتاريخ 12 نوفمبر وتلك التي قام بها المفوض المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي في 20 نوفمبر الجاري.
ق.و

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