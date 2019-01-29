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ممارسو الصحة العمومية يجتمعون الأسبوع المقبل لتقييم حصيلة عملهم مع وزارة الصحة

Djalila Rezzaki 29 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 98 زيارة

تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الأسبوع المقبل اجتماعا لمكتبها الوطني لتقييم حصيلة عملها مع وزارة الصحة، فيما يخص التكفل بالمطالب والملفات المطروحة، وسيعمل أعضاء المكتب، على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة تقارير الجمعيات العامة عبر الوطن، حول طبيعة الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه وتاريخه، هذا وقد شرعت النقابة في استنفار قواعدها عبر الوطن، تحسبا لإضراب سيشل القطاع الشهر المقبل، ويعود سبب غضب ممارسي الصحة إلى التدهور الخطير للأوضاع المهنية على مستوى الهياكل الصحية، خاصة ما تعلق بندرة حادة للمستلزمات الطبية والجراحية، على غرار القفازات المعقمة والإبر، وهو ما انعكس سلبا على التكفل الصحي بالمرضى

رزاقي.جميلة

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