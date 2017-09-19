

أكد إلياس مرابط خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقر النقابة بالعاصمة، بأن مستخدمي الصحة يرفضون أن يكونوا كباش فداء للسياسة العرجاء لقطاع الصحة والتي تدفع دائما بالمهنيين لمواجهة غضب المواطنين من قصور المؤسسات وانعدام الإمكانيات وضعف الخدمات، فيما يظل المسؤولون على مستوى إدارات المؤسسات الاستشفائية وعلى المديريات الولائية وعلى الوزارة يتفرجون على الوضع،وقال مرابط، بأن النقابة ليست ضد تطبيق القانون على الممارسين الذين يخرقون القانون بتجاوز مبادئ المهنة وخرق نظام المؤسسات الإستثفائية، لأنها ليست نقابة “جريمة” بل أنها نقابة تطبيق القانون على التجاوزات إذا وجدت، لكنها بالمقابل ضد الزّج بأصحاب المآزر البيضاء لدفع فاتورة فشل منظومة الصحة وعجزها عن توفير الظروف المناسبة للعمل.

وأشار إلى أنه يستوجب تطهير القطاع من المسؤولين الفاشلين والفاسدين الذين اتعبوا القطاع وأثبتوا فشلهم في إدارة شؤونه وهو ما يفرض عليهم الرحيل إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح.

وأشار مرابط الى أن وزارة الصحة قد إستفذت كل الآجال التي منحت لها من قبل النقابات، ليكون عليها اليوم مواجهة الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي ستنطلق عبر كل الوطن تنديدا بعدم استجابتها للمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع الذين يرفضون العمل تحت الضغط الإدارة من جهة.

كما كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، بان النقابة تترأس منذ 10 أشهر لجنة التحضير لملف تأسيس كونفدرالية مستخدمي الصحة و التي تجمع 15 نقابة مستقلة، وهو التنظيم الذي سيكون له إجتماع عام يوم 23 سبتمبر الجاري .

رزاقي جميلة