مليون و700 ألف طالب يلتحقون بالجامعات

التحق أمس الأحد، أكثر من 1.7 مليون طالب بمقاعد الدراسة في مختلف الأطوار الجامعية للعام الدراسي 2018/2019.

ويدرس الطلبة في 50 جامعة و13 مركزا جامعيا، إلى جانب 32 مدرسة عليا و11مدرسة عليا للأساتذة، وكذا 51 مؤسسة أخرى تابعة لقطاع، تخضع لبيداغوجيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب 9 مؤسسات خاصة التي سيدخل حيز الخدمة بداية من هذه السنة.

ويشهد هذا الدخول الجامعي، ارتفاع في عدد المقاعد إلى حدود مليون و452 ألف مقعد.

وسجل ما يزيد عن 265 آلف طالب جامعي جديد بمقاعد الدراسة لسنة 2018/2019 ، ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما يقارب 7ر1 مليون يدرسون في مختلف الأطوار الجامعية.

ويشهد هذا الدخول الجامعي ،الرفع من قدرات الاستقبال البيداغوجي و الخدماتي، حيث ارتفع عدد المقاعد إلى حدود 000 452 1 مقعد وذلك عقب استلام 100 67 مقعد جديد، بالإضافة إلى توفير نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى ،وهو ما يرفع قدرات الإيواء إلى 500 629 سرير.

وكان وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار قد أكد أن قطاعه جند مختلف الإمكانيات المادية و البشرية من أجل تسجيل دخول جامعي مريح ، رغم أن توزيع هذه القدرات المتاحة غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى ، مشيرا في نفس الوقت أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي، إلا أن القطاع لن يشهد قيودا و إكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية ،و ابرز الوزير أن قطاعه يعمل من أجل عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع .

رزاقي.جميلة