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مليون متعاقد يطالبون بدمج “لانام” مع “لاداس”

مع منحهم حق الأولوية في التوظيف:
مليون متعاقد يطالبون بدمج “لانام” مع “لاداس”

islam kaab 12 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 33 زيارة

نددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل ، بكل التجاوزات في حق فئة عقود ما قبل التشغيل، مطالبة رئيس الجمهورية شخصيا التكفل بالملف، واستحداث قانون أساسي خاص بهم، مع إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج ودمج لانام مع لاداس.
طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل بوضع قانون أساسي لفئتهم، حيث أوضحت في رسالة للرئاسة أن الظروف المزرية هي ما يطبع فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، مؤكدين أنهم يغرقون في التجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصيهم في التوظيف وتحرمهم من الأولوية.
ودعت المنظمة للإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود الإدماج المهني مع لاداس مع إلزامية كل الهيئات المستخدمة جديد العقود ومنحها حق الأولوية في التوظيف. .
كما طالبت المنظمة من رئيس الجمهورية لتسوية ملف هذه الفئة والذي يعتبر حسبها مهما جدا في الوقت الحالي، عن طريق احتساب سنوات الخبرة في التقاعد، إعطاء الأولوية في التوظيف .
فلة-س

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