ستسوق بداية من اليوم أكثر من قنطار من البطاطا المخزنة المجمدة وهي يالعملية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وذلك في إطار تنظيم هذه الشعبة لموسم 2016\2017 التي كان قد نظمها مخزنو البطاطا من متعاملي الديوان الوطني للخضر و اللحوم.

وأعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عن إنطلاق عملية استخراج مليون قنطار من البطاطا المخزنة و طرحها في السوق و ذلك تفاديا لندرة هذه المادة الأساسية و المضاربة، وذلك في إطار تنظيم هذه الشعبة لموسم 2016\2017 التي كان قد نظمها مخزنو البطاطا من متعاملي الديوان الوطني للخضر و اللحوم.

و أطلقت وزارة الفلاحة عملية طرح مليون قنطار من مخزون البطاطا المجمدة إلى السوق بدءا من أمس 15 أكتوبر من أجل تنظيم السوق و تفادي المضاربة، من جهة أخرى العملية أشارت ذات الجهة في بيان لها تحوزه”الجزائر” يتولاها متعاملون من الديوان الوطني لتنظيم الخضر و اللحوم عبر الوطن.

و أشارت وزارة الفلاحة بان شعبة البطاطا سجلت نموا تصاعديا من حيث كمية الأنتاج التي تضاعفت من سنة 2009 بانتاج2,6 مليون طن حيث بلغت 4,8 مليون طن سنة2016

و أكدت وزارة الفلاحة في ذات البيان بان تضاعف منتوج البطاطا ساهم بشكل كبير في توفر هذه المادة الأساسية طوال هذه السنة في السوق الوطنية، و ذلك بفضل مجهودات الفلاحين و المنتجين في تطوير هذه الشعبة و العمل على رفع نسبة الإنتاج و كذا الدعم المالي الذي تقدمه السلطات للفلاحين.

وفي نفس الصدد أضافت وزارة الفلاحة و التنمية المحلية و الصيد البحري بأنها أطلقت عمليات تخزين منتوج البطاطا وإعادة طرحه في السوق بعد انقضاء موسمه يهدف أساسا الى فرض استقرار هذه الشعبة و تفادي المضاربة التي سجلت في هذه المادة خلال السنوات الماضية .

و تجدر الإشارة إلى أن سعر البطاطا المسجل خلال هذه الفترة استقر ما بين 70 الى 80 دينارا للكيلوغرام الواحد و هو السعر الذي تعتبره نسبة كبيرة من العائلات المتوسطة و الضعيفة الدخل سعرا مرتفعا كون توفر هذه المادة في غير موسمها كما أن طرح المخزون سيساهم في استقرار سعرها أو انخفاضه قليلا في الأيام القليلة المقبلة .

رزاقي جميلة