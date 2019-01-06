ملك ماليزيا يتنحى عن العرش

أعلن القصر الجمهوري الماليزي عن تنحي السلطان، محمد الخامس، من الحكم
.وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان، محمد الخامس، ساري المفعول من تاريخ إعلانه، دون ذكر أسباب التنحي
Rafika Maariche 6 يناير 2019 العالم اضف تعليق 50 زيارة
6 يناير 2019
6 يناير 2019
أعلن القصر الجمهوري الماليزي عن تنحي السلطان، محمد الخامس، من الحكم
.وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان، محمد الخامس، ساري المفعول من تاريخ إعلانه، دون ذكر أسباب التنحي
الوسومmain_post
أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية التونسية بعد تزايد خطر الإرهاب،وحددت …
Watch Dragon ball super