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ملك ماليزيا يتنحى عن العرش

Rafika Maariche 6 يناير 2019 العالم اضف تعليق 50 زيارة

 

أعلن القصر الجمهوري الماليزي عن تنحي السلطان، محمد الخامس، من  الحكم

 .وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان، محمد الخامس، ساري المفعول من تاريخ إعلانه، دون ذكر أسباب التنحي

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