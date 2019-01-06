ملك ماليزيا يتنحى عن العرش

أعلن القصر الجمهوري الماليزي عن تنحي السلطان، محمد الخامس، من الحكم

.وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان، محمد الخامس، ساري المفعول من تاريخ إعلانه، دون ذكر أسباب التنحي