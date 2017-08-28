الإثنين , أغسطس 28 2017
الرئيسية / الحدث / ملك المغرب يصدر قرارا مفاجئا بشأن طقوس “الانحناء له وتقبيل يده”!

ملك المغرب يصدر قرارا مفاجئا بشأن طقوس “الانحناء له وتقبيل يده”!

nesrine mahfouf 28 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 26 زيارة

 

كشفت تقارير اعلامية مغربية ، ان الشخصيات التي توجهت للسلام على الملك المغربي محمد السادس يوم 21 أوت بمناسبة عيد الشباب و الذي أقيم في الإقامة الملكية بمدينة المضيق، تلقت طلبا من المسؤولين عن البروتوكول الملكي يقضي بعدم تقبيل يد الملك محمد السادس و الإكتفاء بالسلام عليه أو تقبيل كتفه فقط.

وطلب البروتوكول الملكي من الحاضرين عدم الإطالة في السلام على الملك لأنه سيتوجه إلى المطار مباشرة بعد الحفل للسفر في رحلة خاصة خارج المملكة ، وفق ما اوردته يومية “أخبار اليوم”.

و اكد مصدر حضر الإستقبال الذي خصصه الملك للوفود التي جاءت تبارك له إطفاء الشمعة الـ54، أن البروتوكول الملكي طلب منه ومن غيره من الشخصيات التي سلمت على الملك عدم تقبيل يده و الإكتفاء بالإنحناء على كتفه.

الوسوم

عن nesrine mahfouf

شاهد أيضاً

أويحيى سيفتح ملفات اقتصادية في باريس:
اللجنة الجزائرية الفرنسية تنعقد في ديسمبر القادم

ستنعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بالعاصمة باريس في 7 من شهر ديسمبر القادم، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super