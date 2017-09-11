سيكون ملف مستخدمي المؤسسة الاستشفائية لعين وسارة بولاية الجلفة، المودعين في السجن منذ شهر جويلية المنصرم على خلفية وفاة المرأة الحامل و مولودها، محور اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي لممارسي الصحة العمومية المزمع تنظيمه يوم الـ21 سبتمبر القادم، بالإضافة الى مناقشة أهم المطالب المهنية والاجتماعية العالقة لدى الوزارة الوصية منذ عهد الوزير السابق عبد مالك بوضياف.

واستبعد رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط ، أن يكون الاجتماع من أجل التحضير لحركة احتجاجية على مستوى القطاع بل هو تحضير للعودة إلى طاولة التفاوض مع الوزارة، مؤكدا بأنه لقاء عادي يندرج في إطار رزنامة عمل النقابة، لمناقشة أهم المطالب المهنية والاجتماعية التي تم رفعها للوزارة الصحة، مفيدا بأن اجتماع الـ21 سبتمبر الجاري سيكون بمثابة وقفة تقييمية لحصاد سنوات النضال السابقة، ومالم يتم تحقيقه من وعود من قبل وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات من عهد الوزير السابق بوضياف إلى عهد الوافد الجديد على الوزارة مختار حزبلاوي، الذي يعتبر مرابط بأنه لم تسمح الفرصة بعد لمواجهته بجملة المشاكل التي يعاني منها القطاع و التي ترهن مستوى أدائه، سيما وان اللقاء الوحيد الذي جمعهم به منذ أسابيع جاء تحت بند التعارف، وهو ما يؤكد بأن الوزارة لم تتحرك بعد في اتجاه الإصلاحات التي وعدت بها.

و ذكر إلياس مرابط بجملة المطالب التي ما تزال مرفوعة لدى الوزارة الوصية و على رأسها، قضية النقائص الفادحة التي يعاني منها القطاع على مستوى الكوادر و الذي يتسبب حسبه في نكبات القطاع على غرار حادثة المرأة المتوفاة في الجلفة، و التي قال مرابط أنها كانت نتيجة لقرارات غير مدروسة من السلطات الوصية التي قررت سنة 2011 إنهاء العمل بتكوين القابلات لمدة سنة، وإلحاق هذا الاختصاص بمعاهد تابعة لوزارة التعليم العالي تستوجب إخضاع القابلات لمدة تكوين تصل إلى خمس سنوات، و هو ما تسبب في نقص عدد القابلات و تراجع مستوى التكفل الطبي بالنساء على مستوى مصالح التوليد. زيادة على قانون التقاعد الجديد والذي أدى بمئات القابلات إلى ترك مناصبهم والخروج إلى التقاعد قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق، مشيرا إلى أن هذه القرارات تزيد من متاعب مستخدمي الصحة.

وفاء مرشدي