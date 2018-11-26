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ملف استرجاع جماجم الشهداء من فرنسا وعقد اجتماع للجنة التقنية في الأيام القادمة

Djalila Rezzaki 26 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 53 زيارة

 

كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, من غليزان عن” عقد اجتماع للجنة التقنية المكلفة بملف استرجاع جماجم  الشهداء في الأيام القادمة للاتفاق على المرحلة القادمة لاسترجاع الجماجم “

وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته إلى الولاية, “لقد خطينا خطوة  جديدة في ملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة حيث انتقلنا من اجتماعات اللجنة  المشتركة الجزائرية الفرنسية إلى اجتماعات اللجنة التقنية التي أنشئت مؤخرا  وزارت متحف الإنسان بباريس (فرنسا) مرتين”

و أشار   زيتوني إلى أن اللجنة قد استطاعت التعرف على 31 جمجمة متواجدة  بمتحف الانسان بباريس, مؤكدا ان “الملف يسير في الطريق الصحيح لاسترجاع جماجم  الشهداء و دفنهم بأرضهم الجزائر”

من جهة أخرى, ذكر الوزير لدى تنشيطه لحصة بإذاعة غليزان المحلية بأن دائرته  الوزارية انتهت مؤخرا من مسح شامل وإحصاء وتثبيت وتحيين كل المعطيات ورقمنة كل المعالم التاريخية من مقابر ومراكز تعذيب للمستعمر الفرنسي ومراكز قيادة  واجتماع جيش التحرير الوطني وغيرها من المعالم المتعلقة بالثورة التحريرية على  المستوى الوطني

رزاقي.جميلة

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