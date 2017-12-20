أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا “جاهز” وسيتم عرضه على الحكومة في “الوقت المناسب”.وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش محاضرة قدمتها أمام طلبة المدرسة العليا للإدارة أنه تم “الانتهاء من إعداد مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا وننتظر الوقت المناسب لإحالته على الحكومة للنقاش”.

وأضافت أن المقترحات التي تضمنها هذا المشروع تم تحضيرها مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين من نقابات, جمعيات وأولياء التلاميذ. وتم خلال النقاش, تضيف الوزيرة, التطرق لمختلف جوانب امتحان الباكالوريا من مواد مختلف الشعب وكذا المواد المسماة مكملة و أنواع الاختبارات وعدد أيام الامتحان وعدد الاختبارات في اليوم الواحد, و طريقة التصحيح والتنقيط, وتصميم وإنجاز مواضيع الامتحان, ومكانة المراقبة المستمرة وتثمينها, ونظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح.

وفي موضوع آخر, أكدت السيدة بن غبريت ان الوزارة بصدد تقييم الفصل الاول من الموسم الدراسي الحالي مذكرة في هذا الخصوص أنه سيتم, على غرار السنة الماضية, إبقاء المؤسسات التربوية مفتوحة خلال الاسبوع الاول من العطلة للمراجعة وتقديم دروس الدعم للتلاميذ وحتى الاستدراك بالنسبة للمؤسسات التي “عرفت اختلالات”.

وتراهن وزارة التربية أيضا-حسب السيدة بن غبريت- على الانتهاء من رقمنة كل وثائق التمدرس “خلال الفصل الثاني” من الموسم الدراسي الحالي, معتبرة أن الآمر يعد “الرهان” الحقيقي للوزارة. وبخصوص التسرب المدرسي, قالت الوزيرة أنه تم الشروع في اعداد تحقيق وطني حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.

وخلال المحاضرة التي قدمتها أمام طلبة المدرسة تطرقت السيدة بن غبريط الى اهم المراحل التي مر بها قطاع التربية والإصلاحات التي عرفها الى جانب الجهود التي تبذلها الدولة لضمان تربية ذات نوعية, مشيرة في هذا الصدد أن مجانية التعليم بالجزائر “مبدأ سياسي” لا رجعة فيه.