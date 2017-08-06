ينظم شهر أكتوبر القادم بجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد” ملتقى وطني حول الإصلاحات التربوية و رهاناتها بمشاركة أخصائيين في التربية و علم النفس من مختلف ربوع الوطن حسبما علم من المنظمين.

ويأتي هذا اللقاء الذي ينظمه مخبر البحث في التربية و علم النفس بالمؤسسة الجامعية المذكورة تحت عنوان “الإصلاحات التربوية : رهانات و تحديات” من أجل الوقوف على وضعية قطاع التربية الوطنية الحالي بعد تطبيق الإصلاحات التي شرع فيها سنة 2005 و الجوانب التي تحققت في الميدان و النقائص و الإختلالات التي شابت تطبيقها.

وأبرز المصدر أن الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية الجزائرية قد بعثت “منظورا جديدا لعملية التعليم والتعلم سواء على مستوى إنجاز الجيل الثاني من البرامج أو الدخول في الممارسات التعليمية الجديدة القائمة على بيداغوجيا الكفاءات”.

غير أن هذه الإصلاحات -وفقا لمنظمي هذا الملتقى- شهدت بعض الإختلالات في التطبيق وصعوبة في تجسيد أهدافها وأبعادها وعليه يأتي الملتقى الوطني الحالي لتقديم مقاربات متعددة (نفسية تربوية وسوسيولوجية) و لمحاولة الوقوف على واقع و أبعاد الإصلاح التربوي والجوانب التي عالجه.

و يسعى الملتقى إلى إتاحة فرص للباحثين والمنشغلين بالشأن التربوي لتقديم بحوث حول السياق الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات وتأثيرات العولمة في توجهاتها ونقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب قصد تقييمها ووضع تصور نقدي إيجابي لها للخروج بنتائج إيجابية تحقق للمدرسة فعاليتها ومكانتها في التنمية.

كما يهدف إلى التعرف على واقع وأبعاد الإصلاحات التربوية في الجزائر وضبط تحدياتها ورهاناتها و تقييم مسارها إضافة إلى الوقوف على الاتجاهات العالمية في ميدان الإصلاح التربوي.

وسيتمحور هذا الملتقى الوطني حول عدة محاور وهي :الإصلاحات التربوية: واقع وتشخيص” و الذي سيتم التطرق خلاله للمناهج و البرامج التربوية و الكتب المدرسية و تكوين المكونين و غيرها و محاور تخص ” التسيير البيداغوجي والإداري في ظل الإصلاحات الجديدة” و”الإصلاحات التربوية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية” و” دور الإرشاد المدرسي والمهني في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي” و غيرها من المحاور.

نسرين.م