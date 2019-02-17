ملتقى دولي حول مناهج البحث عند العلماء العرب والمسلمين بجامعة الجلفة

تنظم جامعة زيان عاشور الجلفة وبالتحديد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم علم النفس والفلسفة، فعاليات الملتقى الدولي الأول: قراءة ابيستيمية في مناهج البحث عند العلماء العرب والمسلمين يومي 22/23 أفريل المقبل.

وحسب ديباجة الحدث، يمثل منهج البحث في أي علم من العلوم ظاهرة حضارية تتحدد ملامحها وخصائصها وفق طبيعة المنهج وما ينطوي عليه من مميزات علمية أو غير علمية، فتقدم البحث العلمي رهين بالمنهج وجودا وعدما، وعلى أساس طبيعة المنهج العلمي تقاس طبيعة المرحلة الفكرية لأية أمة من الأمم ويتجلى مدى إسهاماتها في إثراء الحضارة الإنسانية عبر تاريخها المديد .

ولقد احتل المنهج في الحضارة الغربية الحديثة مكانة هامة، إلى حد أنها سميت بحضارة المنهج، وقد يفهم من ذلك أن الحضارات السابقة بما فيها الحضارة العربية الإسلامية ليست حضارة منهج بالمعنى الذي أصبح يعنيه المنهج في الغرب اليوم، فقد درج الكثير من فلاسفة العلم والميتودولوجيين على تناول المنهج العلمي اعتبارا من القرن السابع عشر، تاريخ ظهور كتاب “الاورغانون الجديد” لـــ “فرانسيس بيكون ” الذي اعتبر البداية الحقيقية لمعالم المنهج العلمي، فعادة ما ينظر إلى مجهودات العلماء السابقين على “بيكون” و” جون ستيوارت ميل” و”دوركايم” وغيرهم … على أنها محاولات لم ترق إلى مستوى المنهج العلمي الدقيق، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الملتقى لتطرح سؤال المنهج عند العلماء والمفكرين العرب والمسلمين من منظور ابيستمولوجي، لا من منظور سردي تاريخي.

وهناك الكثير من الدراسات العربية والإسلامية التي تناولت موضوع إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجال المنهج إلا أن اغلبها يكاد يغلب عليها الميل إلى الأسلوب الإنشائي التقريري القائم على سرد الوقائع واستعراض الابتكارات والنبوغ ومظاهر العبقرية وتعداد أوجه السبق والجزم القاطع بأن العرب والمسلمين هم مكتشفو المنهج التجريبي، بل يذهب البعض إلى أن أعظم حدث في تاريخ العلم العربي هو اكتشاف المنهج العلمي، وأن العلم العربي نقل كاملا إلى الغرب الحديث ، لكن أغلب هذه الكتابات لم تتناول بالدراسة موضوعات ومفاهيم وقضايا المنهج وإشكالياته من منظور ابيستمولوجي، فليس هناك دراسات خاصة تبحث في المنهج العلمي عند العلماء العرب والمسلمين في جزئياته وتفصيلاته،.وخصائصه ومميزاته ومرجعياته ومصادره، وأبعاده، باستثناء الأعمال الجادة المعاصرة للدكتور “رشدي راشد” و” الدكتور”عبد الحميد صبره” والدكتور”ماهر عبد القادر” وبعض الدراسات القليلة الأخرى، كما أن هذه الدراسات وعلى قلتها قد اقتصرت اهتماماتها على منهج العلوم التجريبية (الاستقراء ) دون باقي المناهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية ( التاريخ، علم النفس، علم الاجتماع، علوم اللغة…).

ويتوزع محاور الملتقى ليشمل: “الأسس الابيستمولوجية لمناهج البحث عند العلماء العرب والمسلمين في الحضارة العربية الإسلامية”، المحور الثاني: “الأسس الابيستمولوجية لمناهج البحث في الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر”.

صبرينة ك