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ملتقى الأدب الأمازيغي هذا الاثنين والثلاثاء ببومرداس

Sabrina Kerkouba 12 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 13 زيارة

 

تفتح ولاية بومرداس ذراعيها يومي الاثنين والثلاثاء، أشغال الملتقى الوطني الثاني للأدب الأمازيغي حول ” الشعر الامازيغي بين التقليدي و الحديث” في إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969.

هذه التظاهرة الثقافية و الأدبية التي تنظم للسنة الثانية على التوالي بالولاية تقام بدار الثقافة “رشيد ميموني” بالتعاون والتنسيق مع مديرية الثقافة والمحافظة السامية للأمازيعية و إتحاد الكتاب الجزائريين، تتضمن ندوات متنوعة ومحاضرات ينشطها نخبة من الباحثين و الأساتذة الجامعيين من مختلف جامعات وولايات الوطن تعالج رمزية يناير و أبعاده الاجتماعية والثقافية لدى السكان و التعريف بالهوية الأمازيغية للمنطقة وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد و جهود الدولة في إعادة الاعتبار للغة الأمازيغة و التاريخ الأمازيغي في منطقة بومرداس و تاريخ و طقوس و مكانة الأمازيغية في الدستور الجزائري و البيت التقليدي الأمازيغي.

 

ص ك

عن Sabrina Kerkouba

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