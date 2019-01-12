ملتقى الأدب الأمازيغي هذا الاثنين والثلاثاء ببومرداس

تفتح ولاية بومرداس ذراعيها يومي الاثنين والثلاثاء، أشغال الملتقى الوطني الثاني للأدب الأمازيغي حول ” الشعر الامازيغي بين التقليدي و الحديث” في إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969.

هذه التظاهرة الثقافية و الأدبية التي تنظم للسنة الثانية على التوالي بالولاية تقام بدار الثقافة “رشيد ميموني” بالتعاون والتنسيق مع مديرية الثقافة والمحافظة السامية للأمازيعية و إتحاد الكتاب الجزائريين، تتضمن ندوات متنوعة ومحاضرات ينشطها نخبة من الباحثين و الأساتذة الجامعيين من مختلف جامعات وولايات الوطن تعالج رمزية يناير و أبعاده الاجتماعية والثقافية لدى السكان و التعريف بالهوية الأمازيغية للمنطقة وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد و جهود الدولة في إعادة الاعتبار للغة الأمازيغة و التاريخ الأمازيغي في منطقة بومرداس و تاريخ و طقوس و مكانة الأمازيغية في الدستور الجزائري و البيت التقليدي الأمازيغي.

ص ك