اجتمع أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني،برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس،وتم المصادقة على محضر الاجتماع أين تم إحالة على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط كل من مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 09- 03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فيفري سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04– 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على اللجنة المختصة لدراستهما.

وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه وعددها 14 سؤالا شفويا و24 سؤالا كتابيا مستوفاة الشروط، وقرر تحويلها إلى الحكومة.

كما تضمن جدول الأعمال، النظر في طلبي كل من المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر -تاج- ولجنة الدفاع الوطني، الأول حول تنظيم يوما برلمانيا، والثاني يتضمن مشروع برنامج عمل اللجنة لسنة 2017– 2018، حيث طلب المكتب تحديد الموضوع المتناول مرفوقا ببطاقة فنية وتقنية ،كما نظر مكتب المجلس في طلب تقدمت به كل من لجنة النقل و المواصلات، ولجنة الثقافة والسياحة للقيام بزيارات ميدانية ، حيث طلب تحديد موضوع الزيارة والأليات المحكمة لها في إطار النصوص القانونية.

رزاقي.جميلة