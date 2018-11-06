مكتب إفريقيا الشمالية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة يرغب في تعزيز التعاون مع الجزائر

عبّرت مديرة مكتب إفريقيا الشمالية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة للأمم المتحدة، ليليا هاشم نعاس، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة‪،‬ عن رغبتها للعمل على تعزيز علاقات التعاون التي من شأنها دعم جهود السلطات العمومية الجزائرية في مجال ترقية التشغيل لاسيما لدى الشباب.

كما عبّرت ذات المسؤولة أيضا, لدى استقبالها من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, عن رغبتها في تعزيز التبادل الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار تفعيل دور مكتب إفريقيا الشمالية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ومن جهته, استعرض الوزير “الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة”، إضافة إلى “مختلف الآليات والأجهزة العمومية للتشغيل”، مشيرا إلى التدابير التي يجري العمل على إدخالها بغرض “تطوير أداء هذه الأجهزة وإضفاء فعالية أكثر على عملها”.

وفي هذا الإطار, أبرز السيد زمالي أهمية وضع آليات عملية للاستفادة من الخبرة التي تقدمها اللجنة من أجل تقييم نجاعة هذه الأجهزة وتحسين أدائها، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجال مع دول منطقة شمال إفريقيا.

وفي سياق ذات صلة, أوضح البيان أن لقاء المسؤولين يندرج في إطار تعزيز وترقية التعاون ما بين الجزائر والهيئات التابعة للأمم المتحدة, لاسيما في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

للإشارة، تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كواحدة من خمسة لجان أخرى إقليمية تابعة للأمم المتحدة وتقوم بدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ودعم الاندماج الإقليمي, بما يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويضم المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا سبعة بلدان وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس والسودان، حيث يعمل هذا الأخير على مرافقة هذه البلدان ومساعدتها من أجل صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج من شأنها المساهمة في تحقيق تحولها الاقتصادي والاجتماعي.