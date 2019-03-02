تنطلق اليوم 3 مارس بتونس الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، وبحضور وزراء الداخلية في الدول العربية منها الجزائر ووفود أمنية رفيعة، ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني.

ترأس مساء أمس الأول الجمعة بتونس، الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الإجماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وتباحث المشاركون خلال هذا الاجتماع التحضيري الاتفاقيات و البروتوكولات من حيث الشكل و المضمون و التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة إنعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية و العدل العرب المزمع عقده اليوم الأحد.

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة هشام الفوراتي، وزير الداخلية في الجمهورية التونسية.

ويحضر اللقاء أيضا ممثلين عن جامعة الدول العربية و اتحاد المغرب العربي، و مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة أيضا، مشروع خطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني.

وستناقش الدورة أيضا، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وللإشارة تدخل هذه الاتفاقيات و البروتوكولات في إطار وضع آليات قانونية متعددة الأطراف تهدف الدول المشاركة من خلالها إلى مكافحة بعض أنواع الجرائم التي تعرفها المنطقة.

رزاقي.جميلة