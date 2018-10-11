أقر الوزير الأول أحمد أويحيى، مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وصدر في العدد 57 الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، تضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة مع تحديد شروط وكيفيات منحها. وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الجائزة تهدف إلى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المبتكرة التي وضعت حيز التنفيذ منتجا سلعة أو خدمة. أو طريقة إنتاج جديدة، أو محسنة بشكل كبير أو طريقة تسويق جديدة، أو طريقة تنظيمية في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية.

وجاء في المرسوم، أن الجائزة تمنح للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لأكثر من ثلاث سنوات في النشاط في قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيلم الفائز ميدالية وشهادة إستحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها بــ: 2.000.000 دينار جزائري للفائز الأول و 1.600.000 للفائز الثاني و 1.200.000 بالنسبة للفائز الثالث. في حين تمنح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والشابة المبتكرة، والتي تنشط في قطاع يسهم في التنمية الإقتصادية المستدامة : ميدالية وشهادة إستحقاق ومكأفأة مالية حددت بـــ: 100.000 دينار جزائري للفائز الأول ،800.000 للفائز الثاني ،600.00 دينار جزائري للفائز الثالث. وحدد المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، الشروط الواجب توفرها والتي تمثلت في : أن المؤسسة يكون لها 3 سنوات من النشاط، وهذا بإمكانيات نمو قوي ،إستخدام تكونولوجيا قوية، الحاجة الى تمويل خاص ومكيف. يسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا الجوائز، بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة، وذلك خلال حفل. على أن يرأس لجنة الجائزة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا،يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

عمر ح