مقر البرلمان تحت حراسة أمنية مشددة

عرف طيلة اليوم مقر البرلمان حراسة أمنية مشددة تحسبا لأي إنزلاق وهذا أثناء عرض الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب الغرفة السفلة بيان السياسة العامة للحكومة والذي جاء فيه أول رد له على مسيرات يوم الجمعة الفارط أين أكد أن الانتخابات ستجرى في أقل من شهرين ومن حق أي كان مساندة أي مترشح ومعارضة أي مترشح والصندوق هو الفاصل

وقال أويحيى أمام نواب البرلمان بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة خرج يوم الجمعة الماضي “عدد معتبر من المواطنين في مسيرات مطالبة بالتغيير وهنا نذكر أن الدستور يكفل حق التظاهر إلا أنه في نفس الوقت ندعو هؤلاء المواطنين إلى التحلي باليقظة لكون النداءات لهذه المسيرات، تأتي من مصادر مجهولة وهو ما يدعو إلى التخوف من الإنزلاقات الخطيرة”. موجها الشكر للقوات الأمنية على مهنيتها واحترافيتها في تسيير والحفاظ على النظام العام

وأضاف أويحيى أن أول تعليق له على هذه المطالب ، “نؤكد الآن الرئاسيات ستكون مناسبة لاختيار من يراه الشعب مناسبا والدفاع عنه والاعتراض على من يشاء والفصل للصناديق التي تفرز من يختاره الشعب وذكر أويحيى في هذا السياق بما أعلن عنه رئيس الجمهورية في رسالته التي أعلن فيها ترشحه، عزمه تنظيم ندوة وطنية مفتوحة للجميع لمناقشة كل شيئ باستثناء الثوابت الوطنية

وختم أحمد أويحيى كلمته قائلا “مسؤولون أو مواطنون كلنا أبناء بلد واحد يمكن أن نتفق أو نختلف ولكن كلنا أبناء الجزائر، جزائر عرفت الدموع والمأساة. كل الشعب له الحق في العيش في سلام واستقرار، والقانون يضمن حق التظاهر سلميا وأتمنى أن التعبير الحر سيتواصل بطريقة سلمية لتنتصر الديمقراطية الجزائرية”

رزاقي.جميلة