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هاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على خلفية الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدة عواصم، و اتهمه بمحالة “تحريض الخارج على الشعب وبتخويفه بالقوى الخارجية”، و تساءل إن كانت الرئاسة التي كانت في وقت مضى غاضبة عليه قد رضت عنه و كافأته بمنصب نائب وزير أول وزير خارجية.

وقال مقري في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، مساء أول أمس، أن “النظام السياسي يخوف في شعبه بالخارج حتى يمرر خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس بوتفليقة”، وأضاف مقري أن الوزير رمطان لعمامرة بزياراته الأخيرة لعواصم أوروبية “يهدد في الجزائريين إذا لم تقبلوا خارطة الطريق سيأتي الإسلاميين و يستحوذون على الحكم”.

كما أكد مقري أن لعمامرة قام بتخويف الدول الخارجية بالإسلاميين مشيراً أن هذا الأمر أصبح بدون قيمة خاصة وان الشعب رفع شعار نوفمبر، وتساءل مقري قائلا “كيف تسمح لنفسك أن تحرض الدول الخارجية على أبناء بلدك ..عار عليك”، كما تساءل مقري قائلا” أين كان لعمامرة، نحن لم نفهم أين ذهب في فترة سابقة، فهو ومنذ فترة طويلة كان مغضوب عليه من قبل الرئاسة ومن حولها، واليوم عاد، فهل انقلب؟ ولماذا منح منصب نائب وزير أول ووزير خارجية؟ هل أصبح اليوم منهم أم أن هذه المجموعة تقوم بالتمثيل ” ليضيف” سوف نكتشف ذلك قريبا”.

رزيقة.خ