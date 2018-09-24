يجتمع اليوم صباحا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقيادات الأرسيدي بهدف عرض مبادرة التوافق الوطني التي شرعت فيها حمس منذ أيام مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لعرض هذه المبادرة .

وحسب مصادر من بيت حمس أكدت أن اللقاء سيضم وفد من حركة مجتمع السلم يتقدمهم عبد الرزاق مقري إلى جانب قيادات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” برئاسة محسن بلعباس وسيعقد اللقاء في مقر حزب حمس من أجل عرض مبادرة التوافق الوطني.

ويأتي لقاء حمس حسب ذات الجهة بطلب من مقري الذي شرع منذ أيام في سلسلة لقاءات سياسية مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لعرض مبادرة التوافق الوطني،وهي المبادرة التي تحدث عنها بلعباس بإسهاب واعتبرها مبادرة لا جدوي منها بعد إدخال الجيش فيها وهو ما يراه محسن تدخلا لا حل من ورائه.

إلى جانب هذا من المرتقب أن يتم الحدث عن تصريحات الأرسيدي النارية والتي دعت للمساواة ف الميراث إقتداء بالجارة تونس وهو مالا يتوافق وفكر الحركة الإخوانية حمس وهو الأمر الذي ترفضه رفضا قاطعا.

رزاقي.جميلة