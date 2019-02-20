مقري يكشف عن برنامجه الانتخابي

كشف مرشح حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية المقبلة, عبد الرزاق مقري اليوم عن برنامجه الانتخابي القائم على رؤية سياسية توافقية من شأنها “تحقيق انتقال ديمقراطي سلس والوصول إلى الحكم الراشد”.

و اكد مقري و في استعراضه لأهم ما ينطوي عليه البرنامج الانتخابي الذي أعدته حركة مجتمع السلم في إطار مشاركتها في رئاسيات 18 أبريل و الذي عنونته بـ “الحلم الجزائري”، على أن هذا البرنامج يضم حزمة من “البدائل الكفيلة بالوصول إلى تحقيق الحكم الراشد, وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال”, و التي ترتكز على “رؤية سياسية توافقية, تفتح باب المشاركة أمام الجميع”.