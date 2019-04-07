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مقري : يجب محاسبة محافظ بنك الجزائر السابق لمنح قروض بدون ضمانات لحداد

Razika kherkhache 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 162 زيارة

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى محاسبة محافظ بنك الجزائر السابق ورؤساء البنوك الذين تورطوا في منح قروض بنكية بأرقام خيالية وبدون ضمانات لأشخاص محسوبين على النظام .

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