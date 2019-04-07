مقري : يجب محاسبة محافظ بنك الجزائر السابق لمنح قروض بدون ضمانات لحداد

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى محاسبة محافظ بنك الجزائر السابق ورؤساء البنوك الذين تورطوا في منح قروض بنكية بأرقام خيالية وبدون ضمانات لأشخاص محسوبين على النظام .
Razika kherkhache 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 162 زيارة
7 أبريل 2019
7 أبريل 2019
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى محاسبة محافظ بنك الجزائر السابق ورؤساء البنوك الذين تورطوا في منح قروض بنكية بأرقام خيالية وبدون ضمانات لأشخاص محسوبين على النظام .
أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، فتح تحقيق في فيديو متداول عبر شبكات …
Watch Dragon ball super