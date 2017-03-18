اتهم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الداعية الإماراتي وسيم يوسف بمعاداة الإخوان المسلمين، وان وجوده في الجزائر جاء لزرع فتنة لا وجود لها في بلادنا.

وكتب مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك، بأنه يهدف من خلال هذا المنشور إلى الوفاء للشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني رحمهما الله، وإحقاقا للحق، وقال مقري “من الذي يصدقه الجزائريون: “الداعية” “الإماراتي” المتسيس، أم الشيخ محفوظ الإخواني الجزائري الوطني الصادق؟

جاء هذا الرجل الأردني الأصل، المتجنس إماراتيا، المتحامل على الإخوان المسلمين ليزرع فتنة في الجزائر ليست موجودة في بلادنا وفي المغرب العربي كله.

وأضاف مقري “لا يعلم هذا “الداعية المتحزب” أن الشيخ محفوظ نحناح الذي عاش إخوانيا ومات إخوانيا هو من انتصب شامخا ضد الإرهاب والتطرف بكل أنواعه وهو الذي قتل من رجاله بيد الجماعات المسلحة 400 شهيد على رأسهم الإخواني الكبير الشيخ محمد بوسليماني رحمهم الله جميعا. لا يعلم هذا “الداعية المشرقي” والذي لا يهمه معرفة الحق واتباعه أن زرع الكراهية عمل مشين وغير مشرف و أن من يسمون “إخوان مسلمين” عندنا هم جزء أصيل في النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي في المغرب العربي، بل منهم الوزراء والرؤساء. فليتق الله هذا الرجل، وليتق الله من جاؤوا به وليصححوا المسار، فهو يشتغل لحساب أصحابه في الإمارات والمشرق العربي، فليدع لنا جزائرنا بعيدة عن مشاكلهم . لا نريد استيراد فتن المشرق، نريد أن نحفظ بلادنا من الفتن، وعندئذ ربما نستطيع أن نساعدكم لتخرجوا من الفتن التي أوقعتم فيها شعوبكم والتي يتلظى بها آلاف الأشخاص والعائلات ظلما وعدوانا في مصر وغيرها ممن تتهمونهم باطلا بالإرهاب.

ق.و