ثمن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم سابقا، دور عمل هيئة عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واعتبر عبد الرزاق مقري أن السلطة لا تريد وقف التزوير في الانتخابات رغم محاولات دربال تحسين أداء هيئته.

وجاء في تدوينة عبر الفيس بوك لمقري “يبذل الأستاذ دربال مجهودا كبيرا لتحسين أداء هيأته، وهو يعدنا بإجراء تحسينات في عملية الرقابة الانتخابية، نشكره على نيته، ولكن تجارب الدول التي استقرت فيها الديمقراطية لم تمر على هذا الطريق. وقف التزوير الانتخابي هو قرار سياسي في يد من كلفوا السيد دربال، وهم لا يريدون وقف التزوير لأنهم يعلمون بأن وقف التزوير سيؤدي إلى خسارة واجهاتهم السياسية، وستتعاظم هذه الخسارة لأن وقف التزوير سيعيد أعدادا كبيرة من الناخبين الراغبين في التغيير إلى الصناديق كذلك.”

وقال مقري ” من بيدهم القرار يستعملون هذه الهيئة لتلهية الجزائريين، ولتوفير واجهة ترفع الحرج عن نفاق الدول الغربية المتحالفة مع الفساد الجزائري، مضيفا وأخشى أنه حين يدرك الجميع شناعة التزوير الانتخابي وخطره على استقرار البلد يكون الوقت قد فات ولن تنفع تطمينات دربال ولا نواياه الطيبة، وأخشى أن يحمل عندئذ المسؤولية رغم براءته من التزوير وعدم تزكيته له إلى حد الآن.”

رزاقي جميلة