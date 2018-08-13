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مقري وذويبي على طاولة واحدة قريبا

لقاء مرتقب في إطار المشاورات الجارية :
مقري وذويبي على طاولة واحدة قريبا

eldjazair 12 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 42 زيارة

من المنتظر أن يلتقي رئس حركة النهضة محمد ذويبي مع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في إطار دراسة مبادرة حركة مجتمع السلم، وحسب تصريحات ذويبي لجهات إعلامية عن اللقاء أكد أنه مرتقب خلال الأيام المقبلة سيجمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم دون تحديد تاريخه على أساس أن الاتصالات جارية بشأن تنظيم اللقاء،فيما رحب بمبادرة حمس في شكلها إلا أن المواقف، حسب ذويبي تظهر أثناء نقاش محتوى المبادرة التي سيعرضها عليه مقري خلال أيام ،مشيرا أنه من السابق لأوانه أن يتم الحكم على مبادرة عن طرق وسائل الإعلام مشيرا أن النقاش الثنائي الذي سيمعهما هو الذي سيحدد موقف كل حزب،وفي رده على سؤال متعلق بالحراك الذي تشهده الساحة السياسية حاليا عن طريق المبادرات السياسية واللقاءات التشاورية التي تجريها كل من أحزاب الموالاة والمعارضة في الفترة الأخيرة ، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة الأمر خطوة ايجابية نحو تعزيز العمل السياسي بما يخدم مصالح البلاد عبر إحداث حركية أكثر خاصة في الفترة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي ، إلا أن ذويبي أكد أن أولوية العمل السياسي لحركة النهضة يتمثل في إنجاح مؤتمرها الوطني الذي سيعقد نهاية السنة والذي سيكون حافزا لفتح ملفات سياسية مع مختلف التشيكيلات السياسية.
ر.جميلة

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