من المنتظر أن يلتقي رئس حركة النهضة محمد ذويبي مع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في إطار دراسة مبادرة حركة مجتمع السلم، وحسب تصريحات ذويبي لجهات إعلامية عن اللقاء أكد أنه مرتقب خلال الأيام المقبلة سيجمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم دون تحديد تاريخه على أساس أن الاتصالات جارية بشأن تنظيم اللقاء،فيما رحب بمبادرة حمس في شكلها إلا أن المواقف، حسب ذويبي تظهر أثناء نقاش محتوى المبادرة التي سيعرضها عليه مقري خلال أيام ،مشيرا أنه من السابق لأوانه أن يتم الحكم على مبادرة عن طرق وسائل الإعلام مشيرا أن النقاش الثنائي الذي سيمعهما هو الذي سيحدد موقف كل حزب،وفي رده على سؤال متعلق بالحراك الذي تشهده الساحة السياسية حاليا عن طريق المبادرات السياسية واللقاءات التشاورية التي تجريها كل من أحزاب الموالاة والمعارضة في الفترة الأخيرة ، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة الأمر خطوة ايجابية نحو تعزيز العمل السياسي بما يخدم مصالح البلاد عبر إحداث حركية أكثر خاصة في الفترة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي ، إلا أن ذويبي أكد أن أولوية العمل السياسي لحركة النهضة يتمثل في إنجاح مؤتمرها الوطني الذي سيعقد نهاية السنة والذي سيكون حافزا لفتح ملفات سياسية مع مختلف التشيكيلات السياسية.

ر.جميلة