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هاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المسؤولين في البلاد لاستقبالهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و قال أنهم لا تهمهم الجزائر أمام الطموحات الشخصية وعشق السلطة والثروة، و تساءل إن كانت الجزائر قد تحولن إلى “جمهورية الرز”؟

وانتقد مقري في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس المسؤولين، و قال أنهم دمروا اقتصاد البلاد، و بعد إن أغرقتهم السعودية في أزمة مالية بسبب تخفيض أسعار البترول استجابة لأوامر ترامب، قبلوا أن يعوضهم ولي العهد السعودي بدولاراته “الحرام” –على حد تعبيره، و أضاف قائلا:”إن هؤلاء الذين بسطوا السجاد الأحمر لابن سلمان لا تهمهم الجزائر، إنهم يعالجون أزماتهم بالاستسلام والخنوع للقوى الامبريالية الاستعمارية الدولية والإقليمية”، و أضاف :”هم يعلمون بأن كل الدول التي خضعت ضاع اقتصادها وفقّرت شعوبها وبعضها ضربت في استقرارها ووحدتها، ولكن هذا لا يهم أمام الطموحات الشخصية وعشق السلطة والثروة. لا زلنا نؤمن بأن في البلد، في مجتمعه وفي مؤسسات الجمهورية، أصلاء نمد إليهم أيدينا لإنقاذ الجزائر من هذا المسخ ا الذي يدوس على أسس السياسة الخارجية الجزائرية فيحولها إلى مثابة ”

رزيقة.خ