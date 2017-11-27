مقري لا يعارض التحالف مع أحزاب الموالاة في المجالس المحلية

قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه لا يعارض التحالف مع أحزاب الموالاة في المجالس المحلية من أجل مصلحة المواطن خاصة إذا فشلت المعارضة في تشكيل تحالفات على مستوى هذه المجالس.

وقال في بيان توضيحي لأبناء الحركة بشأن التحالفات المحلية بغرض التوعية السياسية – حسبه – ورفع الحرج عن المنتخبين الجدد “للذين سألوني ومن لديهم نفس السؤال: هل التحالفات المحلية مع أحزاب من الموالاة تخالف خيار المعارضة؟ وفي رده قال”في كل الديمقراطيات العريقة في العالم تتحالف أحزاب من المعارضة مع أحزاب من الموالاة في المجالس المحلية وفق ما تفرضه نتائج الانتخابات وفق قوانين كل بلد، – يضيف- فإذا استطاعت أحزاب المعارضة أن تتحالف بينها لتشكل أغلبية في المجالس المحلية فذلك هو القرار السياسي المنطقي، ولكن إذا كانت نتائج الانتخابات لا تسمح بذلك (وذلك هو الحال في الجزائر بسبب التزوير الانتخابي وعدم قدرة كل أحزاب المعارضة على مقاومة التزوير ولو نسبيا) فإن مصلحة المواطنين في البلدية أو الولاية المعنية تقتضي التحالف بين ما هو موجود.

وقال أيضا أن “المعيار الذي يجب أن يكون حاضرا في المفاوضات هو مصلحة البلد وسكان البلدية أو الولاية أولا ومصلحة الحركة ثانيا مع ضرورة استبعاد تشويش المصالح الشخصية على هاتين المصلحتين الشرعيين. ”

رزاقي جميلة