رفض رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اختيار الحرف اللاتيني لكتابة اللغة الأمازيغية في المدارس، وفقا لما أعلنه رئيس أكاديمية اللغة الأمازيغية سي الهاشمي عصاد قبل يومين.

وقال مقري، في منشور على حسابه عبر موقع “فايسبوك”، إن هؤلاء أذيال الاستعمار ومستغربون يريدون إلحاق الأمازيغية عنوة بالفرنسية بعيدا كل البعد عن الواقع الثقافي والاجتماعي وعن العلم.

وأكد رئيس حمس، أن الذين يريدون فرض كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني الغريب عنها لا يخدمونها، لأن الأغلبية الساحقة من الجزائريين ستقاطعها لهذا السبب، وتحدى عبد الرزاق مقري، السلطات التي أقرت اعتماد الحرف اللاتيني في كتابة اللغة الوطنية الثانية، بعد اعتمادها في التعديل الدستوري الأخير، قائلا إنه”لن نتعامل بالأمازيغية لاتينية أبدا، ولا يلوم أحد أحدا عندئذ” وختم قائلا”الأمازيغية أمازيغيتنا، الأمازيغية جزائرية”

وجاء تصريح مقري، بعد إعلان رئيس أكاديمية اللغة الأمازيغية سي الهاشمي عصاد، الخميس، عن اختيار الحرف اللايتين لكتابتها، حيث أكد أن هيئته قد استقرت بعد بحوث طويلة على كتابة الأمازيغية بالحرف “اللاتيني”، معتبرا اللجوء إلى الخيار أكاديميا بحتا وفي ذات السياق حذر ذات المتحدث من الإستغلال السياسي لقضية كتابة الحرف الأمازيغي الذي لجأ إليه البعض،وذكر عصاد ، أن الأهم والمهم بالنسبة لنا هو تدوين هذه اللغة والهدف كذلك زيادة المقروئية للغة الأمازيغية ، وبرر المسؤول الأول على أكبر هيئة أمازيغية في الجزائر خياره بالقول أن اللجوء إلى هذه الخطوة كان نتاج عن ملتقى علمي كبير .

رزاقي.جميلة