مقري “حمس ستقاطع الرئاسيات في حال ترشح الرئيس لعهدة خامسة”

أبدى عبد الرزاق مقري، تخوفه، من سطو أطراف على الحكم في 2019، وقال مقري لدى حلوله ضيفا على حصة بلا قيود أمس الأول ،في سؤال عن ما إذا كان يتخوف من الوزير الأول الحالي، أحمد أويحي قال “ليس لنا مشكل شخصي مع أويحي” ليضيف “إذا أعطى انطباعا أنه شخص توافقي يستطيع تسيير الحكومة”

وعلق مقري على أداء أويحي قائلا “ولكن أداؤه لم ينجح في تحقيق التنمية”. وذهب مقري بعيدا في ذلك لما استذكر سنة 1997 قائلا “لما كنا في الائتلاف الحكومي قدمنا اقتراحات عادية مع الأفلان، ولكان يمكن لأويحيى تعديل الحكومة.. لكنه رفض تغيير فاصلة”

وأكد مقري إمكانية فوزه شخصيا وحركة مجتمع السلم على أويحي وعلى الأرندي، في انتخابات حرة ونزيهة قائلا “يمكننا منافسة أويحي والفوز على حزبه”. واستدرك مقري الموقف من أويحي قائلا “لو يطور أداءه ونفسيته ويصبح شخصية توافقية عندئذ ستكون له حظوظ في الآفاق المستقبلية”

وبخصوص المشاركة في الحكومة، رفض مقري الحديث عن هذا الملف. مؤكدا “لا يزال سبب معارضتنا الدخول في حكومة سلال الأخيرة قائما”، موضحا “لسنا معنيين بحكومة ليس لها رؤية سياسية واقتصادية ولا تهتم بالتوافق”. معتبرا أنه في المرحلة الحالية “بدأت الرسائل الإيجابية تظهر” داعيا غلى “وجوب استغلالها لنصل للحوار الإيجابي ثم الانتقال للفعل والإجراء الإيجابي”

وتحدث مقري عن السيناريوهات القادمة، مؤكدا أن الحركة ستقاطع الرئاسيات إذا تأكدت العهدة الخامسة