قال عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، إن الذين يكررون بث صور المأساة الوطنية تزامنا مع إحياء ذكرى المصالحة الوطنية يريدون ترعيب وترهيب المواطنين ليسكتوا على الفشل وليقبلوا غلاء المعيشة ومغامرة الإصدار النقدي دون غطاء، والمستقبل المجهول.

وأشار في تصريح له نشره في ذكرى إحياء المصالحة الوطنية أن هذه الأطراف التي تستثمر في المأساة ويخوفون الناس لم يكن لهم الدور الأساسي في مواجهة الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة، مضيفا في تصريحه الذي نشره عبر موقعه الرسمي في التواصل الاجتماعي” بعضهم هربوا ولم نكن نسمع لهم خطاب التزلف الدارج على ألسنتهم اليوم متهما جبهة التحرير ، وبعضهم كان متخفيا ولم يكن موجودا في الساحة أصلا ولم نكن نسمع صوت الشيتة التي يضربها اليوم على قمصان سيده في إشارة منه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وإعتبر هذه الأطراف بأنها تتزايد على حمس وقال” جميعهم يزايدون الآن على حركة مجتمع السلم التي كانت واقفة في وجه هذه الظاهرة الخبيثة المشبوهة، إرضاء لله وخدمة للوطن وإبطالا لمشاريع الاستلاب، فدفعت 400 من خيرة رجالها ونسائها قتلهم الإرهاب.”

رزاقي جميلة