مقري : الجزائر تحتاج لمرحلة انتقالية قصيرة للقيام بإصلاحات دستورية

حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من وقف الحراك الشعبي والذهاب للانتخابات بدون إصلاحات، مؤكدا أن هذه فكرة جناح في السلطة يريد السيطرة على الحكم بتزوير الانتخابات مجددا،وأشار أن الجزائر اليوم محتاجة لمرحلة انتقالية قصيرة للقيام بإصلاحات الدستورية و إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات

وأكد مقري في تغريدة له أن التخويف بالمساس بعناصر الهوية الإسلام إذا تمت الإصلاحات قبل الانتخابات “فزاعة” ماكرة، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه المساس بمادة الإسلام دين الدولة، فيما رد على مطالب تأسيس جمهورية ثانية، بالقول إن الدولة الجزائرية أسسها نوفمبر، ليحذر من وقف الحراك بناءا على مطلب جناح في السلطة

وقال مقري أن دحض، كل المخاوف بشأن المساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه فعل ذلك،مشيرا أن الإسلام تحفظه الحرية والإرادة الشعبية النافذة قبل المواد الدستورية الهوياتية التي يتلاعب بها المستبدون

ورد مقري على مطلب البعض الخاص بتأسيس جمهورية ثانية، أوضح المسؤول الحزبي، بالقول إن المرحلة الانتقالية لا تعني مرحلة أو هيئة تأسيسية، كون الدولة الجزائرية أسسها نوفمبر وإنما نريد تغيير النظام بالإصلاح الدستوري ووقف تزوير الانتخابات، على حد تعبيره

رزاقي.جميلة