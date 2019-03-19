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مقري: الجزائر تحتاج لمرحلة انتقالية قصيرة للقيام بإصلاحات دستورية

حذر من الذهاب للانتخابات بدون إصلاحات:
مقري: الجزائر تحتاج لمرحلة انتقالية قصيرة للقيام بإصلاحات دستورية

islam kaab 18 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 121 زيارة

حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من وقف الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد والذهاب للانتخابات بدون إصلاحات، مؤكدا أن هذه فكرة جناح في السلطة يريد السيطرة على الحكم بتزوير الانتخابات مجددا،وأشار أن الجزائر اليوم محتاجة لمرحلة انتقالية قصيرة للقيام بإصلاحات الدستورية و إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وأكد مقري، أن التخويف بالمساس بعناصر الهوية الإسلام، إذا تمت الإصلاحات قبل الانتخابات فزاعة ماكرة، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه المساس بمادة الإسلام دين الدولة، فيما رد على مطالب تأسيس جمهورية ثانية، بالقول إن الدولة الجزائرية أسسها نوفمبر، ليحذر من وقف الحراك بناءا على مطلب جناح في السلطة.
وقال مقري في تغريدة له عبر موقعه الرسمي بالتواصل الإجتماعي، أن دحض كل المخاوف بشأن المساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه فعل ذلك، مشيرا أن الإسلام تحفظه الحرية والإرادة الشعبية النافذة قبل المواد الدستورية الهوياتية التي يتلاعب بها المستبدون.
ورد مقري على مطلب البعض الخاص بتأسيس جمهورية ثانية، وأوضح المسؤول الحزبي، بالقول إن المرحلة الانتقالية لا تعني مرحلة أو هيئة تأسيسية، كون الدولة الجزائرية أسسها نوفمبر وإنما نريد تغيير النظام بالإصلاح الدستوري ووقف تزوير الانتخابات على حد تعبيره.
رزاقي.جميلة

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