

حمل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مسؤولية الأزمة والانسداد الذي تتخبط فيه البلاد على كافة الأصعدة وضياع 1000 مليار دولار دون نهضة ولا تقدم لأحزاب السلطة

وذكرمقري في كلمته أمس خلال انعقاد مجلس الشورى و ذكر :”لقد آن الأوان ليعرف الجزائريون ليعرف الناخبون أن المسؤول عن ذلك هي الأحزاب الحاكمة، هي حزب جبهة التحرير ورئيسه وأمينه العام وقادته ونوابه ومنتخبوه والتجمع الوطني الديمقراطي ورئيسه وقادته ونوابه ومنتخبوه هكذا هي السياسية على أصولها الحقيقية وهكذا يجب أن تكون في بلادنا وإن لم تكن هكذا اليوم ستكون هكذا بنضالنا وصبرنا وكفاحنا، وإن لم نعمل لتكون هكذا اليوم لن كذلك أبدا.”

ودافع مقري بشدة عن خيار رفض حمس المشاركة في الحكومة لما عرض عليها مؤخرا وقال :”إن رفضكم الدخول في الحكومة لا يمت للعنتريات بصلة، ولا يروم صناعة البطولات الزائفة، إنما هو موقف وطني يقوم على رؤية أجزتموها في مؤتمركم الخامس وأكدها بعد ذلك مؤتمر الوحدة، وبعد إجازتكم أجازها الواقع وصدقتها الأحداث، فوضعتم أنفسهم في موقع الشرف وصنعتم للجزائر والجزائريين أملا أحسستموه بأنفسكم في مختلف الولايات وحدثني به كثير منكم بل جعلكم في مقام التقدير والاحترام ممن رفضتم المشاركة معهم أنفسهم. “

“نريد الوحدة الكاملة بالبناء والإتحاد”

وتعهد مقري بإستكمال مسار الوحدة بتجاوز ضم التغيير لحركة البناء و كذا الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء وذكر:”ولا شك أن النجاح التام لهذا المسار الناجح في بدايته هو ما يشجعنا لاستكمال ما ننوي إتمامَه لجمع شمل ما سميناه مدرسة الشيخ محفوظ بضم إخواننا في حركة البناء والسعي لذلك في نفس الوقت مع حركة النهضة إذا كان ذلك يعنيهم ويهمهم كلاهما ضمن ظروفهم الجديدة بعد مضيهم في مشروع الاتحاد” و تابع :”إن ثمة أخبار جيدة في اتجاه تعميم الوحدة سنفحصها وندرسها بروية ومعقولة وواقعية في الشهور المقبلة مستأنسين بنجاح وحدتنا التي نحن عليها معتمدين على تجربتنا فيها. “

“المؤتمر السادس سينعقد شهر ماي 2018”

وكشف مقري على أن تاريخ إنعقاد المؤتمر السادس للحركة سيكون في حدود الثلث الأول من شهر ماي 2018 مؤكدا أن هذا الأخير سيكون فرصة كبيرة لتعميق التجديد الذي باشرته الحركة هيكليا ووظيفيا وسياسيا وديموقراطيا متعهدا بالموازاة مع ذلك أمام الجميع أنه سيحمي من موقع رئاسته للحركة حق أي كان في الترشح، وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن برنامجه وترشحه بكل حرية على مستوى كل هياكل الحركة و قال :” سأجعل المؤتمر المقبل فرصة للممارسة الديمقراطية بشكل غير مسبوق في الساحة العربية والجزائرية إن على مستوى الأحزاب الإسلامية أو غير الإسلامية وأتعهد بأنني سأعرض على المكتب الوطني ولجنة تحضير المؤتمر مشروع لائحة تسمح للمرشحين أن يعلنوا ترشحهم شهرا قبل المؤتمر وأن يحددوا برنامجهم وفريقهم، وبعد إجازة الترشيح وفق لوائح الحركة يُسمح لكل مرشح أن يقوم بحملة انتخابية حرة ونزيهة في إطار منظم وشفاف وإن قبل الجميع سننظم مناظرات يشهدها المناضلون أو وسائل الإعلام إن توافق الجميع على ذلك.”

زينب بن عزوز