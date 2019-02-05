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مقتل 7 أشخاص في حريق مبنى بباريس

Fella Soltani 5 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 56 زيارة

قتل 7 أشخاص، وجرح 30 آخرون، بينهم رجال إطفاء في حريق نشب بإحدى عمارات العاصمة الفرنسية، باريس، حسبما أفاد به موقع فرنسا 24.

وقد نشب الحريق النيران، صبيحة اليوم، في مبنى سكني يتألف من 8 طوابق، يقع في الدائرة 16 الراقية فباريس،  وشوهد بعض السكان وهم يحاولون الفرار من النوافذ والبعض الآخر قد احتمى بسقف البناية.

وطوقت الشرطة المكان، كما تم إجلاء سكان المباني المجاورة، وقالت الشرطة إن أكثر من مئتي رجل إطفاء وعمال الطوارئ متواجدون في عين المكان.

وقال مدعي عام باريس، ريمي هايتز، إن الشرطة قامت بتوقيف إمراة من سكان المبنى الكائن في شارع إيرلانجيه.

وبدأ الحريق حوالى الساعة الواحدة صباحا بتوقيت فرنسا، وتمت السيطرة عليه بعد أكثر من خمس ساعات، ولم يتضح بعد سبب إندلاعه.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء الكابتن،كليمان كونيون، في موقع الحريق إن “الحصيلة يمكن أن ترتفع” لأن عناصر الجهاز لم يبحثوا بعد في الطوابق العليا للمبنى المكون من ثماني طبقات “حيث كان الحريق في ذروته”.

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