الإثنين , يوليو 31 2017
الرئيسية / الحدث / مقتل 5 من الشرطة المصرية في هجوم مسلح بالجيزة

مقتل 5 من الشرطة المصرية في هجوم مسلح بالجيزة

yassin bouras 14 يوليو 2017 الحدث, العالم تعليق واحد 75 زيارة

 

 

 

 

 

قتل خمسة من رجال الشرطة المصرية اليوم، في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة الجيزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهجوم وقع في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة حينما أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على أفراد كمين سياحي بقرية أبو صير بمنطقة البدرشينوأسفر الحادث عن مقتل ضابط وثلاثة مجندين وأمين شرطة. وطوقت الشرطة مكان الحادث وبدأت عمليات التمشيط بحثا عن الجناة.

وحذرت الأجهزة الأمنية مؤخرا من وقوع هجمات إرهابية جديدة، فيما علقت الكنائس القبطية والإنجيلية بعض أنشطتها بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في الشهور الماضية التي استهدفت كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا وحافلة للأقباط بالمنيا، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وتوعد تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن أغلب الهجمات الإرهابية بمضاعفة الهجمات على الأقباط في مصر والتي تشكل أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، وتمثل 10 في المائة من قرابة 90 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد. واستهدف التنظيم الإرهابي قبل أسبوع نقطة ارتكاز للجيش المصري جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل وإصابة 26 من الجيش.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

دفن بمربع الشهداء بالعالية :
رضا مالك يصنع الجدل بعد رحيله

• مقولة رضا مالك ” على الرعب تغيير موقعه ” لا تزال ترعب الإسلاميين برحيل …

تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    30 يوليو 2017 في 12 h 15 min

    Aux terroristes de Daech et Boko Haram en Algérie en Irak en Syrie en Libye en Égypte en Nigeria en Cameroun en Mali et dans le monde de poser leurs armes de se convertir a l’islam et d’appliquer le Coran a 100% le 30.7.2017 pour éviter la mort par balles et bombardement et pour éviter l’enfer.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super