مقتل 5 من الشرطة المصرية في هجوم مسلح بالجيزة

قتل خمسة من رجال الشرطة المصرية اليوم، في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة الجيزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهجوم وقع في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة حينما أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على أفراد كمين سياحي بقرية أبو صير بمنطقة البدرشين. وأسفر الحادث عن مقتل ضابط وثلاثة مجندين وأمين شرطة. وطوقت الشرطة مكان الحادث وبدأت عمليات التمشيط بحثا عن الجناة.

وحذرت الأجهزة الأمنية مؤخرا من وقوع هجمات إرهابية جديدة، فيما علقت الكنائس القبطية والإنجيلية بعض أنشطتها بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في الشهور الماضية التي استهدفت كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا وحافلة للأقباط بالمنيا، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وتوعد تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن أغلب الهجمات الإرهابية بمضاعفة الهجمات على الأقباط في مصر والتي تشكل أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، وتمثل 10 في المائة من قرابة 90 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد. واستهدف التنظيم الإرهابي قبل أسبوع نقطة ارتكاز للجيش المصري جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل وإصابة 26 من الجيش.