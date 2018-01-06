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مقتل 4 من عناصر الشرطة الهندية في كشمير

yassin bouras 6 يناير 2018 الحدث اضف تعليق 30 زيارة

قتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر الشرطة الهندية وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم السبت، نتيجة انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية جامو وكشمير في شمال البلاد.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إينديا” أن الإرهابيين وضعوا العبوة الناسفة بالقرب من متجر في منطقة بارامولا، وأنها انفجرت عند مرور دورية للشرطة بالقرب منها. وتجدر الإشارة إلى أن كشمير هي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة، يقع قسم منها في الهند والقسم الآخر في باكستان. ومنذ استقلال الدولتين في عام 1947 تبقى مشكلة كشمير بمثابة حجر العثرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتتهم السلطات الهندية، الاستخبارات في باكستان بتقديم المساعدة والدعم للانفصاليين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد جملة وتفصيلا.

المصدر: انترفاكس

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