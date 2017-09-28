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مقتل 4 أشخاص في هجوم على الحدود بين النيجر والجزائر

شنته أربع عصابات مسلحة لقطع الطرق:
مقتل 4 أشخاص في هجوم على الحدود بين النيجر والجزائر

eldjazair 27 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 20 زيارة

أقدمت جماعة مسلحة على قتل عناصر من الأمن النيجري في المنطقة الفاصلة بين النيجر والجزائر والتي تعرف بأنها ممر هام لعمليات تهريب السلاح والمخدرات ومهربي المهاجرين غير الشرعيين.
وقد أعلنت الشرطة النيجرية أمس مقتل 4 أشخاص، شرطيان وفرد من الدرك ومدني، في هجوم شنته جماعة مسلحة ضد دورية لها في الصحراء على الحدود مع الجزائر.
وقال “نازيرو موسى” الناطق الرسمي باسم الشرطة – في بيان نقله راديو “أفريقيا 1” أمس إن هذا الهجوم استهدف مركز شرطة مختلط من الشرطة والدرك يقع على بعد 4 كيلومترات من “أساماكا ” وهي مدينة تقع بالقرب من الجزائر، مضيفا أن شرطيا أصيب أيضا بجروح في الهجوم الذي شنته أربع عصابات مسلحة لقطع الطرق، مستخدمة بنادق من طراز إيه كيه 47.
وأوضح البيان أن المسلحين استولوا على سيارة تابعة للشرطة وقطعة سلاح ، مشيرا إلى أن عناصر من جيش النيجر الموجودة في كل مكان بهذه المنطقة قامت بعملية ملاحقة لمنفذي الهجوم
وتعتبر هده المنطقة القريبة من الجزائر ممرا هاما لعمليات تهريب السلاح والمخدرات ومهربي المهاجرين غير الشرعيين.
وكان قد عثر على جثث 34 مهاجرا بينهم 20 طفلا في هده المنطقة أثناء محاولتهم الدخول إلى الجزائر، والتي أصبحت الوجهة المفضلة للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في شهر جوان2016 .
رفيقة معريش

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