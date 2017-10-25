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مقتل 10 جنود ليبيين “ذبحا” قرب أجدابيا

yassin bouras 25 أكتوبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 36 زيارة

خلف هجوم استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي جنوبي مدينة أجدابيا مقتل عدة جنود.

ووفق مصادر “سكاي نيوز عربية” فإن الهجوم استهدف نقطة عسكرية هي (بوابة 60) جنوبي مدينة أجدابيا غربي بنغازي. واستقبل مستشفى أجدابيا جثث 10 جنود ليبيين قتلوا ذبحا في الهجوم، وهي الطريقة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في القتل. وبقيت مجاميع صغيرة من الجماعات الإرهابية تتحصن في مناطق قرب بنغازي، وشنت عدة هجمات على الجيش الليبي.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أعلن في يوليو الماضي عن “التحرير التام” لبنغازي من المسلحين المتطرفين.

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