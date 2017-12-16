مقتل مسلح وإصابة جندي باشتباكات عنيفة في سيناء

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية في القاهرة، السبت، بمقتل مسلح وإصابة جندي في اشتباكات عنيفة جنوبي مدينة رفح شمالي سيناء، خلال حملة مداهمات لقوات الأمن المصرية.

ووقع الحادث خلال مهاجمة قوات الأمن المصرية إحدى معاقل المسلحين في سيناء، التي تشهد حملات للجيش المصري ضد المسلحين المتشددين منذ أكثر من 3 سنوات. وفي مدينة العريش فجر مسلحون منزلا يعود لضابط مرور لقي مصرعه العام الماضي أمام إحدى مدارس المدينة. وأكد مصدر أمني أن المهاجمين قاموا بتفخيخ المنزل الخالي من السكان قبل تفجيره. وسبق أن فجر مسلحون منزل ضابط في العريش، الخميس الماضي. وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلن المتحدث العسكري المصري مقتل مسلح متشدد في حملة لقوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني وسط سيناء. وأضاف أن القوات ألقت القبض على مسلحين آخرين مشتبه في دعمهما للجماعات الإرهابية، فضلا عن “اكتشاف وتدمير 6 أوكار وعبوتين ناسفتين”.

ويشن الجيش المصري وقوات الشرطة في سيناء حملات ضد الجماعات المتشددة، التي تبنت سلسلة عمليات إرهابية في المنطقة ضد مدنيين وأهداف عسكرية.