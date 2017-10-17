مقتل شخص وإصابة 2 بعملية طعن في العاصمة البريطانية لندن

أفادت وسائل إعلام بريطاينة، مساء الاثنين، بمقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين في عملية طعن بالقرب من محطة مترو، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن 3 أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين نفذه شخص مجهول قرب محطة مترو “بارسونز غرين” بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن المصابين قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبينت الصحيفة أن حالتهم غير معروفة إلى حد الآن.

كما أشارت إلى أن قوات الأمن البريطانية أغلقت المنطقة إثر الهجوم، مؤكدة أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه حادث عادي وليس هجوما إرهابيا.