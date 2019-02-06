مقتل رعية جزائرية في حريق مبنى باريس

لقيت رعية جزائرية، راضية بن عزيز، مصرعها في الحريق الذي نشب بإحدى عمارات العاصمة الفرنسية باريس، أمس.

ونشر أقارب الضحية خبر وفاة الضحية، عير منصات التواصل الإجتماعي، وهي ابنة الصحفي الجزائري، سلمان بن عزيز، وسيدة أعمال في مجال الديكور والتصميم والتزيين.

جدير بالذكر أنه قتل 10 أشخاص، وأصيب 37 آخرون بحروق خطيرة، إثر حريق هائل إندلع في مبنى سكني يتألف من 8 طوابق، يقع في الدائرة 16 الراقيةبباريس، وقد اندلع حوالى الساعة الواحدة صباحا بتوقيت فرنسا، وتمت السيطرة عليه بعد أكثر من خمس ساعات.

وصرح مدعي عام باريس، ريمي هايتز، أن الشرطة قامت بتوقيف إمراة من سكان المبنى الكائن في شارع إيرلانجيه، إثر شكوك بتعمد إحداث الحريق.