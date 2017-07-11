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مغربية تخالف كل الديانات والأعراف وتتزوج جزائريينِ في وقت واحد

yassin bouras 11 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 45 زيارة

اكتشف رجل عن طريق الصدفة أن زوجته التي تحمل الجنسية المغربية، وهي أم طفليه التي تزوجها عرفيابالفاتحة، متزوجة عرفيا من شخص آخر  لعدة سنوات وأنجبت منه طفلا، وفي نفس وقت زواجها منه، من دون أن تخبره أو ينتبه لأمرها.

هذه القضية كانت محور شكوى أودعها الزوج المخدوع، الذي كان أول من ارتبطت به المرأة المغربية، حيث قام الضحية بإيداع شكواه لدى مصالح الدرك الوطني، متهما إياها بالزنا لأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد، ليتم فتح تحقيق في الأمر. وعلى هذا الأساس، تم إعداد ملف جزائي ضد الزوجة المتهمة بالجرم المذكور، لتحال بموجبه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة غربي العاصمة، الذي بعد انتهائه من التحقيقات أحال ملف القضية على محكمة الجنح.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمة مغربية التي تزوجت بالضحية عرفيا بسبب مشاكل إدارية خاصة بها، قامت في سنة 2009 بإثبات زواجها العرفي الأول من دون إخطار زوجها بالأمر، وراحت تسجل أولادها من دون عقد القران، لتقوم بعدها بالزواج عرفيا مرة أخرى بزوجها الثاني الذي أخبرته أنها مطلقة، في حين كانت ما تزال على ذمة زوجها الأولواستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة التي جمعت بين زوجين في آن واحد.

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